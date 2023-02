„Köfer und Scheider sind Leitfiguren in Kärnten“

Die „Krone“ lädt die Jugendkandidaten aller Parteien „auf an Ratscha“ ein, um einen Blick hinter ihre politischen Fassaden zu bekommen. Beim Spaziergang durch Klagenfurt verrät uns Patrick Suklitsch vom Team Kärnten etwa, wie er in die Politik gekommen ist, wieso junge Menschen am 5. März das Team Kärnten wählen sollten und wie er selbst zu Spitzenkandidat Gerhard Köfer steht. Weitere Themen sind Drogenproblematik, Jugendrat und mehr!