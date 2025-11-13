In Klein-Lkw gekracht: Mopedfahrer schwer verletzt

Dabei übersieht die Bosnierin allerdings ein dahinter, aus der Stadt heranbrausendes Moped: Der Lenker des Zweirads konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und krachte mit seiner Aprilia mit voller Wucht in die Front des Kastenwagens. Der 36-Jährige wurde von seinem Moped geschleudert und blieb schwer verletzt auf der Straße liegen.