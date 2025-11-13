In Klein-Lkw gekracht: Mopedfahrer schwer verletzt

Tragischer Zusammenstoß frühmorgens auf der Tiroler Straße in Villach: Vor einer Tankstelle krachten ein Moped und ein Kastenwagen mit voller Wucht zusammen – der Zweiradlenker (36) wurde schwer verletzt.
Donnerstagfrüh, 06.15 Uhr, auf der Tiroler Straße in der Draustadt: Eine bosnische Lenkerin eines Klein-Lkw will auf die Tankstelle einbiegen – muss aber den Gegenverkehr abwarten. Als das Fahrzeug schließlich an ihr vorbei ist, fährt die 48-Jährige los.
Dabei übersieht die Bosnierin allerdings ein dahinter, aus der Stadt heranbrausendes Moped: Der Lenker des Zweirads konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und krachte mit seiner Aprilia mit voller Wucht in die Front des Kastenwagens. Der 36-Jährige wurde von seinem Moped geschleudert und blieb schwer verletzt auf der Straße liegen.
Alkotests negativ
Das Unfallopfer wurde von der nur wenige Minuten später eingetroffenen Rettung direkt ins Krankenhaus transportiert. Die Lenkerin des Klein-Lkw kam mit dem Schock davon. Ein von der Polizei bei beiden Beteiligten durchgeführter Alkotest verlief negativ.
