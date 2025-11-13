Kasnudel-Kraft für die erste Ski-Weltcupsaison

Carmen Spielberger ist die neue Hoffnung Kärntens im alpinen Skisport. Rechtzeitig vor dem Weltcup-Auftaktrennen in St. Moritz hat die 23-Jährige einen Sponsor aus der Heimat gefunden.
Zweimal schon ist die 23-Jährige im Weltcup an den Start gegangen, jetzt steht die erste komplette Saison als Läuferin des ÖSV im A-Kader bevor. Diesen Samstag reist sie mit dem Team nach Kanada; für letzte Trainingsfahrten vor das Auftaktrennen in St. Moritz. Damit sind die Tage in der Heimat gezählt - aber Carmen hat Guttaring ab sofort immer auch offiziell mit „im Gepäck“.
War sie in ihrer bisherigen Karriere schon von Firmen aus ihrer Heimatgemeinde unterstützt worden, ist die „Norische Nudelwerkstatt“ von Walter und Edith Kuss bei der Abfahrts-Spezialistin nun als sogenannter „Kopfsponsor“ eingestiegen. „Es ist super, dass hier in den Nachwuchs investiert wird. Danke dafür, das ist wichtig. Denn ohne Sponsoren ist es echt a zache Partie“, sagt Olympiasieger Fritz Strobl, der Carmen schon seit Jahren beobachtet.
„Ich hab sie auch auf dem Mölltaler Gletscher gesehen. Sie fährt echt gut Ski, hat Spaß und kann sich mit ihrer Kärntner Teamkollegin Nadine Fest jetzt gegenseitig pushen. So wie ich zu unserer Zeit damals mit dem Werner Franz“. In das Kärntner Duo setzt auch Landesskiverbands-Präsident Dieter Mörtl größte Hoffnungen: „Carmen ist eine extrem fleißige Athletin und reif für richtig große Erfolge.“
Von Fans zu Sponsoren
Walter Kuss ist selbst begeisterter Hobbysportler. „Ich kenne Carmen von Kindestagen an. Meine Frau und ich sind echte Fans und uns war es ein Anliegen, sie zu unterstützen. Und wir hatten gleichzeitig auch die Gelegenheit, uns ein neues Logo zu verpassen.“
