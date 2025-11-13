Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sponsor für ÖSV-Talent

Kasnudel-Kraft für die erste Ski-Weltcupsaison

Kärnten
13.11.2025 12:00
Schnell noch ein „Krendel-Einsatz“ in der Norischen Nudelwerkstatt, dann geht’s mit ...
Schnell noch ein „Krendel-Einsatz“ in der Norischen Nudelwerkstatt, dann geht’s mit „Kasnudel-Kraft“ in die Weltcup-Saison – samt heimatlichem Kopf-Logo.(Bild: Handler Wolfgang)

Carmen Spielberger ist die neue Hoffnung Kärntens im alpinen Skisport. Rechtzeitig vor dem Weltcup-Auftaktrennen in St. Moritz hat die 23-Jährige einen Sponsor aus der Heimat gefunden.

0 Kommentare

Zweimal schon ist die 23-Jährige im Weltcup an den Start gegangen, jetzt steht die erste komplette Saison als Läuferin des ÖSV im A-Kader bevor. Diesen Samstag reist sie mit dem Team nach Kanada; für letzte Trainingsfahrten vor das Auftaktrennen in St. Moritz. Damit sind die Tage in der Heimat gezählt - aber Carmen hat Guttaring ab sofort immer auch offiziell mit „im Gepäck“.

Das heimatliche Kopf-Logo
Das heimatliche Kopf-Logo(Bild: Handler Wolfgang)

War sie in ihrer bisherigen Karriere schon von Firmen aus ihrer Heimatgemeinde unterstützt worden, ist die „Norische Nudelwerkstatt“ von Walter und Edith Kuss bei der Abfahrts-Spezialistin nun als sogenannter „Kopfsponsor“ eingestiegen. „Es ist super, dass hier in den Nachwuchs investiert wird. Danke dafür, das ist wichtig. Denn ohne Sponsoren ist es echt a zache Partie“, sagt Olympiasieger Fritz Strobl, der Carmen schon seit Jahren beobachtet.

„Ich hab sie auch auf dem Mölltaler Gletscher gesehen. Sie fährt echt gut Ski, hat Spaß und kann sich mit ihrer Kärntner Teamkollegin Nadine Fest jetzt gegenseitig pushen. So wie ich zu unserer Zeit damals mit dem Werner Franz“. In das Kärntner Duo setzt auch Landesskiverbands-Präsident Dieter Mörtl größte Hoffnungen: „Carmen ist eine extrem fleißige Athletin und reif für richtig große Erfolge.“

Von Fans zu Sponsoren
Walter Kuss ist selbst begeisterter Hobbysportler. „Ich kenne Carmen von Kindestagen an. Meine Frau und ich sind echte Fans und uns war es ein Anliegen, sie zu unterstützen. Und wir hatten gleichzeitig auch die Gelegenheit, uns ein neues Logo zu verpassen.“

Porträt von Hannes Mößlacher
Hannes Mößlacher
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Message Macht Medien
Wehrschütz: „DAS sehe ich als wirkliche Bedrohung“
Kurz nach dem Start in Popayán entzündete sich nach einem Vogelschlag ein Triebwerk.
Schreck für Passagiere
Triebwerk fängt Feuer – Airbus muss notlanden
Der ehemalige deutsche Finanzminister Christian Lindner
„Meine Leidenschaft“
Ex-Finanzminister Lindner hat einen neuen Job
Ermittlungen laufen
Monate nach Eröffnung: Brücke in China kollabiert
Das NATO-Flugzeug ist in der Grenzregion zwischen Georgien und Aserbaidschan zerschellt.
Niemand hat überlebt
20 türkische Soldaten bei Flugzeugabsturz getötet
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
103.871 mal gelesen
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Innenpolitik
Nach Gagen-Wirbel: Mahrer zieht erste Konsequenz
86.307 mal gelesen
Steiermark
Wanderweg muss wieder geöffnet werden
83.377 mal gelesen
Wanderer dürfen den Weg nun wieder offiziell benutzen.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
911 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
875 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Innenpolitik
ÖVP-Insider: Mahrers Rücktritt „Frage der Zeit“
628 mal kommentiert
Schwer angezählt: Noch-WKO-Chef Harald Mahrer
Mehr Kärnten
Tragische Kolission
In Klein-Lkw gekracht: Mopedfahrer schwer verletzt
Sponsor für ÖSV-Talent
Kasnudel-Kraft für die erste Ski-Weltcupsaison
Schwierige Finanzlage
„An Stellschrauben drehen, die man spüren wird“
Sparen mit der Kelag
Digitaler PlusClub bringt über 1 Mio. € Ersparnis
Krone Plus Logo
Klagenfurter in Kanada
Austria: Gewerkschaft schaltet jetzt Anwalt ein
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf