Kasnudel-Kraft für die erste Ski-Weltcupsaison

Zweimal schon ist die 23-Jährige im Weltcup an den Start gegangen, jetzt steht die erste komplette Saison als Läuferin des ÖSV im A-Kader bevor. Diesen Samstag reist sie mit dem Team nach Kanada; für letzte Trainingsfahrten vor das Auftaktrennen in St. Moritz. Damit sind die Tage in der Heimat gezählt - aber Carmen hat Guttaring ab sofort immer auch offiziell mit „im Gepäck“.