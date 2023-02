Erster Masern-Fall in Kärnten: Mann (19) erkrankt

Bereits 25 Masernfälle in Österreich

Aufgrund der aktuellen Situation hält die Gesundheitsreferentin eine bundesweite Abstimmung der Maßnahmen für notwendig. Heuer wurden damit schon 25 Masernfälle in ganz Österreich gemeldet (so viel wie im Gesamtjahr 2020), während es in den beiden Vorjahren jeweils nur einen Fall gab.