Frauen bei Pensionshöhe doppelt benachteiligt

Die viel kritisierte Inflationsanpassung der Pensionen - besser bekannt als Aliquotierung - wird ab 2024 noch ungerechter, als sie jetzt schon ist. Da beginnt nämlich die schrittweise Anhebung des Frauenpensionsantrittsalters, und diese ist so gestaltet, dass Frauen in den kommenden zehn Jahren frühestens im jeweils zweiten Halbjahr in Pension gehen können.