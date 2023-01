Weniger Pension, weil Wienerin länger arbeitet

Neun Prozent Pensionsanpassung ab 2024

Die Pensionsanpassung im Jahr 2024 wird wegen der hohen Teuerung rund neun Prozent betragen. Das heißt, dass alle, die am 1. Jänner 2023 ihre Pension antreten, ab dem Jahr 2024 auch eine um neun Prozent erhöhte Pension bekommen. Doch wer erst ab 1. November 2023 in Pension geht, fällt um die Teuerungsanpassung seiner Pension um. Und das nicht nur ein Jahr lang, denn die Pension fällt dann für die gesamte Pension um neun Prozent niedriger aus. Kurz: Wer später in Pension geht, hat also einen klaren Nachteil und verliert im Laufe der Pension tausende Euro.