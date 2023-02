Machtkampf: Wiener Ärzte wetzen die Skalpelle

Aufdeckern wird recht unverhohlen “gedroht„

Zur Verteidigung rückt Generalsekretär Erwin Rasinger aus. In einem E-Mail an Hunderte Fraktionsmitglieder macht er unverhohlen Stimmung gegen die Aufdecker. Diese bilden eine Mehrheit und sollen aus der Liste ausgeschlossen werden. “Hier gehen sich alle an die Gurgel, ein erschütterndes Sittenbild. Das wird noch ein brutaler Showdown", prophezeit ein einstiger, nun enttäuschter Steinhart-Gefolgsmann.