Manager der Ärztekammer unter Betrugsverdacht

Offensichtlich bestand und besteht akuter Handlungsbedarf. Denn die Beschlüsse waren am Dienstag in einer außerordentlichen Versammlung der Kurie der niedergelassenen Ärzte gefasst worden. Im Zentrum des Skandals steht das Mediziner-Einkaufsservice Equip4Ordi (E4O). Auf der Website der ausgelagerten Kurientochtergesellschaft wird damit geworben, dass „Ärzte schnell und unkompliziert ihren Bedarf an medizinischen Produkten decken“ können.