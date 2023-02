Trunkenheit am Steuer: Dramatisch viele Unfälle

Diese Entwicklung blieb nicht ohne negative Auswirkungen: Die Zahl der Unfälle, in die Betrunkene verwickelt waren, nahm von 67 (2021) auf 98 im Jahr 2022 zu, so Stipsits. Die Zahl der Verkehrstoten stieg von acht (2021) auf 19 an. Elf der 19 Opfer waren mehr als 50 Jahre alt, auch ein Schulkind befand sich darunter. „Zwischen 2018 und 2021 gab es kein Todesopfer unter Kindern zu beklagen. Dieses Ziel müssen wir unbedingt wieder erreichen“, betont der erfahrene Oberst.