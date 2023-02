Herzog bei der WM-Generalprobe in den Top-Fünf

Herzog sah einen „guten Saisonabschluss. Wenn ich daran denke, dass ich mich zum Saisonauftakt noch aus der B-Gruppe in die Division A vorkämpfen musste, dann ist das schon ein großer Schritt, den ich gemacht habe“, so die in Kärnten lebende Tirolerin. Mit den Titelkämpfen in Heerenveen gibt es noch ein großes Saisonziel. In Tomaszow Mazowiecki hatte Herzog am Freitag über die 500 Meter gesiegt.