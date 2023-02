Spediteure im Dilemma: Akkus oder Wasserstoff?

Bis Spediteure im größeren Umfang Brennstoffzellen-Fahrzeuge in ihre Flotten aufnehmen können, dürfte es noch dauern. Für die nächsten Jahre seien batteriebetriebene Lastwagen die Fahrzeuge der Wahl, sagt MAN-Technikchef Zohm. Die Batterietechnologie sei in ihrem technologischen Reifegrad so weit, sie in Serienfahrzeugen einsetzen zu können - Wasserstoff sei dann ein Thema für die 2030er-Jahre. Gemeinsam mit Bosch, Faurecia und ZF entwickelt MAN einen Brennstoffzellen-Lkw, der Mitte 2024 im Rahmen eines Pilotprojekts an fünf Kunden ausgeliefert werden soll.