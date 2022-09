„Wir werden ohne Wasserstoff nicht auskommen“

2. In welchen Bereichen wird Wasserstoff eingesetzt?

„Der wichtigste Bereich ist sicher die Industrie, wo viel Erdgas verwendet wird und wir brauchen auch weiterhin diesen gasförmigen Energieträger. Dorthin geht viel Wasserstoff - in Österreich besonders in die Stahlerzeugung. Im Energiebereich werden wir im Winter zu wenig erneuerbaren Strom haben, da wird es weiter Gaskraftwerke brauchen, die Wasserstoff in Strom umwandeln, um ihn für unser Stromnetz zu erzeugen. Im Verkehr wird er primär bei LKW eingesetzt werden, aber auch als Ausgangsprodukt für saubere Flugkraftstoffe. Dort gibt es keine Alternative. Also überall dort, wo es mit Batterien sehr schwer wird, wird man Wasserstoff einsetzen.“