Firmen fürchten sich vor Meinung ihrer Mitarbeiter

Ein Viertel der Beschäftigten in Österreich denkt an eine Kündigung innerhalb der nächsten drei bis sechs Monate, verriet Unternehmensberater McKinsey zuletzt. Ein Beleg dafür, dass Krisen und Unsicherheit die Wechselwilligkeit der Arbeitnehmer nicht hemmt. Doch wie gelingt es, Mitarbeiter zu binden? Was es für ein beflügelndes Arbeitsumfeld braucht, damit beschäftigt sich seit dem Jahr 2015 TeamEcho.