Jobvermittlung nimmt Datingportale zum Vorbild

Wenn die Arbeitslosenquote konstant so niedrig ist, hat das Arbeitsmarktservice doch eh nichts zu tun. Auf solche Unterstellungen kontert Gerhard Straßer mit einem plakativen Beispiel. Der Chef des AMS OÖ greift dann zum Bild des Skilifts, vor dem sich eine Traube an Skifahrern anstellt. „Eine Stunde später ist noch immer eine Traube an Menschen zu sehen, aber es sind andere als vorher“, sagt Straßer.