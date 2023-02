ÖVP: „Radikalisierte FPÖ steht für Spaltung“

ÖVP erinnnert an Kickl-Aussagen zu Beginn von Corona

Stocker erinnerte an die Haltung Kickls zu Beginn der Pandemie. „Er war einer der ersten Bundespolitiker, der bereits zum Ausbruch der Pandemie harte Maßnahmen gefordert hat. Seinen darauffolgenden raschen Sinneswandel kann man nur mit einem parteipolitischen Kalkül erklären: Die FPÖ hat mit den Ängsten und Sorgen der Menschen gespielt und die Gesellschaft mit ihrer Polarisierung in Geiselhaft genommen. In Zeiten der Unsicherheit, in einer Pandemie, für die es kein Drehbuch gab.“