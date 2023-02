Regierung will „Corona-Trauma“ aufarbeiten

„Corona war für unsere Gesellschaft eine Art Trauma, das wir nun gemeinsam aufarbeiten sollten. Diese Pandemie war die erste Pandemie der jüngeren Geschichte, niemand von uns hatte diese Erfahrung zuvor gemacht, auch unsere Großeltern nicht“, so Nehammer in einer Aussendung am Mittwoch. Nun wolle man analysieren, was gut und was schlecht lief, um „die gesellschaftlichen Wunden zu heilen“.