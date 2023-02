Ecuador, das Paradies am Äquator entdecken

„Ecuador hat den Ruf, ein armes Land zu sein. Aber genau das Gegenteil ist der Fall“, räumt Reisebegleiterin Vibeka mit südamerikanischen Klischees auf. In ihrem Heimatland, mehr als dreimal so groß wie Österreich, gibt es alles, was das Herz begehrt. “Bei uns kann man Steine auf den Boden werfen, und es wächst etwas daraus“, sagt sie. Das gilt für Gemüse, Früchte und Kulturpflanzen aller Art, die auf vulkanischem Untergrund besonders gut gedeihen.