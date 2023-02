Corona-Tests kosteten bisher 4,8 Milliarden Euro

Testen allein reicht wohl nicht, könnte man den Ländervergleich zusammenfassen. 211 Millionen Covid-Tests wurden in Österreich inzwischen durchgeführt, das entspricht 23 Testungen pro Person, wie die ORF-„ZiB 2“ am Mittwoch recherchierte. Ähnliche viele gab es nur in Dänemark (22,1). In der Schweiz (2,7), in Schweden (1,9) und in Deutschland (1,5) fiel die Zahl der Testungen deutlich geringer aus.