Austro-Forscher entwickeln billiges Corona-Vakzin

Ein Team an der Mount Sinai School of Medicine in New York um den gebürtigen Oberösterreicher Peter Palese, den österreichischen Virologen Florian Krammer und der Arbeitsgruppe von Adolfo Garcia-Sastre machte sich schon früh im Verlauf der Covid-19-Pandemie daran, einen Impfstoff zu entwickeln, der weniger als einen Dollar (rund einen Euro) pro Dosis kosten soll. Die Wissenschaftler wählten dafür einen klassischen Weg in der Vakzin-Entwicklung und -Herstellung.