Mehr Infektionen und Spitalspatienten erwartet

Im Bereich der Normalpflege wird in zwei Wochen am 1. März österreichweit ein Belagsstand von 854 bis 1379 belegten Betten erwartet, mit einem Mittelwert von 1085 Betten. Am Dienstag mussten 914 Infizierte auf Normalstationen in Spitälern behandelt werden. Innerhalb einer Woche war die Zahl um 27 Prozent bzw. 192 Patienten gestiegen.