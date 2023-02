Der Rote Salon erstrahlt endlich in Rot

An der Hand seines Großvaters stand Trevor D. Traina das erste Mal im Schloss Leopoldskron in Salzburg. Erst Jahrzehnte später sollte es wieder so weit sein. Im Jahr 2018 – Traina war bereits US-Botschafter in Österreich – kam er das nächste Mal ins Schloss. „Ich war verzaubert, wie beim ersten Mal“, sagt der Ex-Diplomat heute. Das Gebäude zog ihn seit jenem Tag in den Bann.