Kristina Hammer wird neue Festspielpräsidentin

Kristina Hammer ist seit 2021 Eigentümerin von HammerSolutions und war davor mehr als 15 Jahre international in führender Polition im Bereich Marketing und Public Relations tätig. In Österreich sammelte die Juristin bereits in den 90er-Jahren Erfahrung bei der Kaufhauskette Gerngross. Später war sie sowohl für die Entwicklung der Konzeption als auch für die Leitung des „Steffls“ verantwortlich, Wiens führendem Luxuskaufhaus. Danach war sie für Konzerne wie die Premier Automotive Group und Mercedes-Benz tätig.