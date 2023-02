„Decken und Zelte für Verletzte dringend benötigt“

281 Pizzen für den guten Zweck

Bestellen - abholen - genießen: Joe’s Pub aus Neusiedl kochte für Nachbar in Not: Die Familie Ruiner hat sich im Dezember 2015 ihren Traum vom eigenen Lokal erfüllt und Joe’s Pub in Neusiedl am See eröffnet. Seitdem ist man gerne für seine Gäste da und denkt auch immer wieder an jene, denen es nicht so gut geht.