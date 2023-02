Haus brennt vor Augen der Familie nieder

Schmerzvolle Szenen trugen sich für eine Familie in Eltendorf im Burgenland am Mittwoch zu. Gegen Mittag stand das Haus der Familie plötzlich in Flammen. Das Feuer konnte bis Nachmittag noch nicht gelöscht werden - eine Person wurde mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht. Für die völlig mittellose Familie muss nun eine Unterkunft gesucht werden, so Bürgermeister Christian Schaberl auf „Krone“-Anfrage.