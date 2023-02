Mutter und Schwester getötet: Buben hörten Tat

Die Nachricht ließ uns erstarren: Zwei kleine Buben erschienen im August alleine in einer Arztpraxis. Die Ärztin wurde stutzig und versuchte, die Mama der Kinder telefonisch zu erreichen, jedoch erfolglos. Die alarmierte Polizei machte in der Wohnung in der Mollardgasse in Wien-Mariahilf einen grauenhaften Fund: Die 32 Jahre alte Mutter und die 15-jährige Schwester der Buben waren brutal ermordet worden.