Van der Bellen: Da ist Österreich nicht neutral

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine erneut „auf das Schärfste“ verurteilt und betont, dass Österreichs Haltung „keineswegs neutral“ sei. Österreich sei militärisch neutral, aber: „Wir sind nicht neutral gegenüber dem eklatanten Bruch des Völkerrechts und gegenüber Kriegsverbrechen“, sagte Van der Bellen in seiner Neujahrsansprache vor dem Diplomatischen Corps am Dienstag in der Hofburg.