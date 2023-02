Keine vermissten Österreicher nach Erdbeben

Flughafen wieder in Betrieb

Während die Evakuierungen weiter laufen, wurde der Flughafen in der südosttürkischen Provinz Hatay wieder in Betrieb genommen. Einwohnerinnen und Einwohner des Erdbebengebiets können laut der Fluggesellschaft Plätze in kostenlosen Flügen buchen. Der Flughafen in Hatay war bei dem Beben stark beschädigt worden. Am frühen Montagmorgen vor einer Woche hatte das erste Beben der Stärke 7,7 um 2.17 Uhr MEZ die Region erschüttert, Stunden später folgte ein zweites schweres Beben der Stärke 7,6.