Bundesheer setzt in der Türkei Rettungsaktion fort

Abreise am Donnerstag geplant

Die österreichische Katastrophenhilfseinheit ist gemeinsam mit anderen Hilfsorganisationen in einem Basiscamp in der türkischen Provinz Hatay stationiert. Die Versorgung der Österreicher an Ort und Stelle im Krisengebiet sei laut Kugelweis gesichert: „Wir sind komplett autark.“ Die Truppe habe genug Essen und Trinken in die Türkei mitgebracht und könne auch selbst Strom generieren. Geplanterweise werden die Soldaten noch bis Donnerstag in der Türkei bereitstehen.