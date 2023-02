Bundesheer rettete neun Menschen aus Trümmermeer

Die Ausdauer der österreichischen Bundesheerkräfte in der türkischen Trümmerhölle hat sich auch am vierten Tag nach dem Jahrhundertbeben gelohnt: Nachdem die Soldaten der rot-weiß-roten Bergetruppe bereits bei ihren ersten Einsätzen drei Menschen das Leben gerettet hatten, gab es in der Nacht auf Freitag die nächste Erfolgsmeldung: Weitere sechs Verschüttete wurden in Antakya lebend geborgen. Zuerst zogen die Soldaten einen Mann aus einem Schuttberg. Dann legten sie einen eingestürzten Verbindungsgang frei. Dadurch konnte eine Familiengruppe – eine Frau, zwei Männer sowie zwei Kinder – vor dem Kältetod im Beton-Verlies bewahrt werden.