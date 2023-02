Mutter: So haben mein Baby und ich überlebt

„Hallo, Krieger, wie geht es meinem Sohn?“

Wie Tausende andere wurden sie in Notunterkünften untergebracht, leben mit elf anderen Familienmitgliedern in einem Zelt. In der kleinen Behausung unterstützt sich die Familie gegenseitig, kocht Kaffee auf einem kleinen Herd, spielt Schach und erzählt sich Geschichten. Necla „versucht“ zu verarbeiten, was passiert ist. Sie sagt, dass sie es Yagiz zu verdanken hat, dass ihr Leben gerettet wurde. Wäre er nicht so stark gewesen, hätte sie es „auch nicht geschafft“. Sie hoffe, dass er so etwas nie wieder erleben müsse und sie sei froh, dass er noch zu klein sei, um sich an das Erlebte erinnern zu können. Da klingelt ihr Handy. Ihr Mann Irfan erkundigt sich nach seiner Frau und seinem kleinen Sohn. „Hallo, Krieger, wie geht es meinem Sohn?“, fragt er stolz.