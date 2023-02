ÖVP-Politiker: Bebenopfer in Österreich aufnehmen

Für die EU-Migrationspolitik sowie den kürzlich abgehaltenen EU-Sondergipfel zum Thema Flucht und Migration fand Karas kritische Worte. Auf dem Gipfel der Staats- und Regierungschefs am Donnerstag sei „keine einzige Maßnahme neu beschlossen“ worden, auch auf die Erdbebenkatastrophe und damit mögliche, neue Fluchtbewegungen Richtung Europa, sei gar nicht eingegangen worden. Auch die Kommunikation in Österreich mit den Ergebnissen des Gipfels bedaure er, so der ÖVP-Politiker mit Blick auf die Diskussion rund um Grenzzäune.