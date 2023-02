Das Matrosenkostüm

Bei Tante Gerlinde, die ein lahmes Augenlid hatte, bissen wir uns die Zahnkronen an den Zimtsternen vom Vorjahr aus. Im Haus des uralten Onkel Ludwig machten wir uns heimlich über seinen Eierlikör her, während er wie jedes Jahr die Geschichte seiner Begegnung mit Kaiser Franz Josef erzählte, der am 10. August 1881 den ersten „Bell’schen Sprechtelegrafen“ der Monarchie in Dornbirn in Betrieb genommen hatte. Onkel Ludwig sei damals noch ein kleiner Bub gewesen und habe dem Kaiser in einer Matrosenuniform ein Gedicht aufsagen dürfen, worauf jener „Schön, schön!“ gesäuselt habe. Wenn Onkel Ludwig zu der Stelle mit dem „Schön, schön!“ kam, begann er zu weinen. Das war das Stichwort für meinen Vater, weiterzuziehen, weil nach dem „Schön, schön!“ nur noch tiefste Bitternis kam. Wir dackelten ins nächste Dorf, nach Langen bei Bregenz, zu Onkel Ludwigs Bruder, der Pepi hieß und wie jedes Jahr von seinen Marienerscheinungen erzählte.