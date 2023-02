Hoher Migrationsdruck: 4200 Asylanträge im Jänner

BMI: „Asylbremse wirkt“

Das BMI zieht daraus den Schluss, dass die Asylbremse wirkt. Diese müsse auch als Prozess gesehen werden. Anders sieht der FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl. „Mit rund 4000 Asylanträgen allein im Jänner ist Österreich dank Schwarz-Grün in Relation zur Einwohnerzahl wieder trauriger EU-Spitzenreiter. Damit zerschellt die großspurige Ankündigungspolitik und das inhaltslose Gerede von Nehammer, Karner und Co. krachend an der Realität“, sagte er in einer Aussendung.