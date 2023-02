Hoch hinaus mit der Panoramabahn in Brand

In wenigen Minuten auf 1700 Meter

Die Panoramabahn führt auch zum Ausgangspunkt der heutigen Tour. Von Brand aus geht es zunächst mit der Dorfbahn bis zur Bergstation. Von dort wird in die Panoramabahn umgestiegen, die am Burtschasattel auf rund 1700 Metern endet. Gleich beim Ausstieg weisen Schilder zum präparierten Winterwanderweg. Die alpine Landschaft beeindruckt mit Ruhe und winterlicher Idylle. Der Schnee knirscht unter den Schuhen und die Sonnenstrahlen lassen Schneekristalle glitzern. Zu Beginn mögen einem die Temperaturen in dieser Höhe noch eisig vorkommen, doch das Gebiet ist sonnendurchflutet und die Bewegung sorgt zusätzlich für Wärme. Es empfiehlt sich also, Kleidung im Schichtprinzip zu tragen und sich mit Sonnenschutz einzucremen.