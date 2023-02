SPÖ vergleicht FPÖ mit Matroschka-Puppe

ÖVP: Kickl nützte Parlament für prorussische Propaganda

Neben der FPÖ stand auch die ÖVP im Visier des roten Bundesgeschäftsführers. Es sei nämlich „unerträglich“, dass Bundeskanzler Karl Nehammer zu den Skandal-Sagern von Landbauer, Waldhäusl und Kickl schweige. Dem ÖVP-Chef falle dazu nichts ein. Sehr wohl geäußert hat sich die Kanzlerpartei zum prorussischen Kurs der FPÖ. „Seit den Enthüllungen des Wochenendes erscheint die Putin-freundliche Kampagne der FPÖ in einem ganz anderen Licht. Sollten die in den Medienberichten thematisierten Vorwürfe tatsächlich stimmen, wonach die FPÖ in der Vergangenheit Geldbeträge aus Russland erhalten haben soll, würde das auch das aktuelle Verhalten der Freiheitlichen erklären“, erklärte ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker.