Das Führungschaos in der Sozialdemokratie

Bitte um Ruhe. Der Sturm kommt früh genug. Nach den nächsten Wahlen in Kärnten am 5. März. So lässt sich die Stimmung in der SPÖ interpretieren. Kärntens Peter Kaiser sinnierte in einem Interview mit PULS 24/ATV über die Führung der Bundes-SPÖ. Ein Team schwebt ihm vor. Ob die Spitze Pamela Rendi Wagner und Burgenlands Landeschef Hans Peter Doskozil bilden sollten? Fände er gut, sagte er auf Nachfrage.