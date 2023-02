Ex-Parteimanager fällt Rendi-Wagner in den Rücken

Am 29. Jänner fuhr die SPÖ in Niederösterreich das schlechteste Wahlergebnis der Parteigeschichte ein. Heute vor einer Woche wurde daher die Reißleine gezogen - und der glücklose Franz Schnabl zum „freiwilligen“ Rücktritt bewogen. Günter Steindl, immerhin ehemaliger Manager der Landespartei und ÖGK-Spitzenfunktionär, gehen die Änderungen aber noch nicht weit genug. Auf Facebook richtete er sich in einem Posting nämlich direkt an die Bundesparteispitze.