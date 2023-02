„Sessel von Rendi-Wagner wackelt seit erstem Tag“

„In der SPÖ wird in viele Richtungen gezogen“

Den Grund sieht Herrmann in den vielen widerstrebenden Kräften innerhalb der SPÖ. So gibt es etwa den linken liberalen Wiener Block, den Kärntner Block, Burgenland und in Niederösterreich den Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler einerseits, den scheidenden SPÖ-Chef Franz Schnabl bzw. seinen Nachfolger Hergovich andererseits. „Es gibt hier Zentrifugalkräfte - es wird in der SPÖ in so viele Richtungen gezogen, dass man sich schwer vorstellen kann, dass die niederösterreichische SPÖ zur Ruhe kommt und die Bundes-SPÖ schon gar nicht.“