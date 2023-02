Wieder mehr Covid-19-Patienten in Krankenhäusern

Im Detail werden auf den Normalstationen in zwei Wochen österreichweit zwischen 615 und 1018 belegte Betten erwartet. Dieser Stand lag am Dienstag noch bei 772 Covid-19-Infizierten. Auf den Intensivstationen lagen 44 Schwerkranke. Hier erwartet das Covid-Prognosekonsortium am 22. Februar zwischen 30 und 60 Patientinnen und Patienten.