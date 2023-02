Maskenpflicht in Wiener Öffis fällt Ende Februar

Am Mittwoch verteidigte der Wiener Bürgermeister das lange Festhalten an der FFP2-Maskenpflicht, nachdem diese in anderen Bundesländern in den meisten Bereichen schon gefallen war. Dieser „konsequente Wiener Weg“ habe seinen positiven Niederschlag in der Delta-Welle im Herbst 2021 gefunden, als Wien österreichweit die niedrigsten Fallzahlen hatte. Ein Großteil der Wiener und Wienerinnen habe diesen Weg auch mitgetragen, bekräftigte Ludwig.