Dreimal mehr als im Jahr zuvor - so teuer war 2021

„Insgesamt wurden im Jahr 2021 knapp 5 Milliarden Euro an öffentlichen Mitteln zur Bekämpfung der Pandemie eingesetzt - dreimal mehr als im Jahr davor“, so Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas in einer Aussendung. Bei den privaten Finanziers kam es dagegen „nicht zu einer wesentlichen Ausgabensteigerung“.