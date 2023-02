Richard Lugner verkostete schon mal Opernball-Menü

„Wir haben gestern in der Loge von Jane Fonda das Opernball-Menü getestet“, verriet Richard Lugner am Mittwoch der „Krone“. Sein Fazit: „Es schmeckt hervorragend!“ Mit dabei beim Verkosten der Köstlichkeiten - auf der Karte stehen etwa Hummer, hausgemachte Trüffel-Tortelloni, Wagyu Beef und Petit Four - waren neben „Täubchen“ Elisabeth auch Lugners diesjährige „Opernballprinzessin“ und Peter Zanoni mit „seiner Hetti“.