Bauarbeiten am Deutschen Eck bringen Sperren

Weil die Deutsche Bahn Bauarbeiten am Deutschen Eck durchführt, kommt es auch für ÖBB-Kunden an den Wochenenden von 17. Februar bis voraussichtlich 2. Mai zu Änderungen im Zugverkehr. Die ÖBB bitten ihre Fahrgäste, Zugreisen in diesem Zeitraum genau zu planen und Zeitreserven einzukalkulieren.