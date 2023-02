Erdbeben: Aufnahmen zeigen Ausmaß der Verwüstung

Regen und Kälte erschweren Einsätze

Die Rettungskräfte sind in der Türkei am Limit. „Wir reagieren mit allem, was wir können, um diejenigen zu retten, die unter den Trümmern liegen“, sagte der Leiter der Rettungsorganisation Weißhelme, Raed Al Saleh. „Die Krankenhäuser sind überlastet mit Schwerverletzten“, so ein Sprecher der Organisation. Regen und Kälte erschwerten die Einsätze zusätzlich. Umgehend wurde um internationale Hilfe gebeten.