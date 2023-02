Fatale Erdbeben: Selbst Ukraine sichert Hilfe zu

Nach einem schweren Erdbeben an der türkisch-syrischen Grenze am Montag, mit Hunderten Todesopfern und Tausenden Verletzten, haben bereits mehrere Länder der Türkei ihre Hilfe zugesichert. Trotz des Krieges in der Ukraine, sprach auch Präsident Wolodymyr Selenskyj den Hinterbliebenen sein Beileid aus und sei bereit, „die notwendige Hilfe zu leisten, um die Folgen der Katastrophe zu überwinden“.