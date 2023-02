Österreich als digitaler Taktgeber

„Digitaler Humanismus“

Edtstadler, die von UNO-Generalsekretär Antonio Guterres in das Führungsgremium des Internet Governance Forum (IGF) berufen wurde, wo eben diese Themen diskutiert werden, sieht Österreich als Vorreiter und Taktgeber, was den „digitalen Humanismus“ betrifft: Gesetze die offline gelten, sollen auch online gelten. Ein erster Schritt gegen unter anderem Hass im Netz war das Kommunikationsplattformen-Gesetz. „Wir haben ganz scharfe Kommunikationsrichtlinien in dieses Gesetz gegossen. Denn der Gesetzgeber bestimmt die Richtlinien, nicht Wirtschaftsunternehmen“, erklärt Edtstadler in Bezug auf die großen Player der Branche wie Facebook oder Twitter. Das Internet dürfe kein rechtsfreier Raum sein. „Wir wollen die großen Player nicht aussperren, aber regulieren“, so Tursky weiter.