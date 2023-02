Wer holt die WM-Krone? Das tippen die Promis

Andy Lee Lang: Schwarz könnte überraschen

Wir sind leider im Moment nicht die Skination Nummer eins.Größte Chancen seh ich in die Speedbewerben für Vincent Kriechmayr, in den technischen Disziplinen für den „Wüdn Hund“ Manuel Feller, in der Kombi ist Marco Schwarz ein heißer Tipp, der vielleicht auch im Super-G überrascht.