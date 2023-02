Der Enns-Fluss trennt zwei veraltete Demokratien

Wobei es in Niederösterreich bei der Sitzverteilung in der Landesregierung gerechter zugeht, als bei uns: Dort wird der Sitz der Landeshauptfrau beim Verteilen selbstverständlich mitgezählt, weshalb die NÖVP mit ihren knappest 40 Prozent Wähleranteil natürlich keine absolute Mehrheit in der Regierung hat. Im Proporz dürfen alle Parteien ab einer gewissen Größe (circa 9 Prozent) in der Landesregierung sitzen, in Oberösterreich also ÖVP, FPÖ, einer von der SPÖ und ein Grüner. Neos und MFG sind „nur“ im Landtag. In Niederösterreich sind nur ÖVP, FPÖ und SPÖ groß genug für Regierungssitze.