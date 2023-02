Wie der Proporz auf Österreichisch funktioniert

Die Landtagswahlen und die Regierungsbildung in Niederösterreich werden für die politische Bildungsarbeit zu einer Herausforderung. Weil es ein vor allem für jüngere Wähler kaum verständliches Proporzsystem gibt. Was ist das? Warum nur, warum gibt es so was? Welche politischen Vor- und Nachteile entstehen dadurch?