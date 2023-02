Bedrohte Klasse: „Sprechen alle sehr gut Deutsch“

Das Faschingsfest am Freitag in einem Wiener Gymnasium wird in Erinnerung bleiben. Plötzlich waren da Reporter. TV-Teams wollten hinein. „Das hat uns sehr überrascht. Viele waren verwirrt“, sagt Una im Gespräch mit der „Krone“. Die 16-Jährige hat die landesweite Aufregung mit einer Frage bei PULS 24 an den freiheitlichen niederösterreichischen Landesrat Gottfried Waldhäusl ausgelöst. Was er dazu sage, dass bei einer Grenzen-dicht-Politik nach FPÖ-Geschmack viele aus ihrer Klasse (17 von 19 Teenager haben Migrationshintergrund) heute nicht hier wären? Die Antwort des blauen Landespolitikers: „Dann wäre Wien noch Wien.“